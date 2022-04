Chez LR, il faut faire un "examen de conscience" pour Jacques Breillat, le maire de Castillon-la-Bataille

"Quand on est engagé aux côtés de Valérie Pécresse, évidemment, on est déçu de ce score" réagit en premier lieu Jacques Breillat, maire de Castillon-la-Bataille, ce dimanche soir. Une refonte de la droite doit désormais être envisagée selon lui, après l'échec de cette présidentielle. "Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Moi, je pense qu'au delà de la présidentielle, les Républicains vont être soumis à une forme de d'examen de conscience sur les fondamentaux."

Jacques Breillat déplore notamment le fait d'être une droite coincée entre un électorat centriste et une autre partie attirée vers les thèses plus à droite. "Il faudra qu'à un moment donné, on définisse une ligne claire." Pour lui, pas de doute, la recomposition du parti marquera sans doute la fin des Républicains.