Chez Photowatt à Bourgoin-Jallieu, le communiste Fabien Roussel défend le photovoltaïque français

Son échec à l'élection présidentielle n'a pas arrêté Fabien Roussel. Le secrétaire national du Parti communiste vient de se lancer dans un Tour de France en 14 étapes. La deuxième l'a amenée ce lundi 24 octobre en Nord-Isère. Il a rencontré des représentants syndicaux à Villefontaine et le grand public dans la soirée à Nivolas-Vermelle mais le temps fort de sa visite s'est déroulé dans l'entreprise de panneaux solaires Photowatt à Bourgoin-Jallieu.

Changer les critères pour les appels d'offre

Cette entreprise est une filiale d'EDF mais l'électricien cherche à vendre et n'investit plus sur ce site dénoncent les syndicats. Les salariés sont d'autant plus inquiets que leur panneaux solaires peinent à être retenus dans les appels d'offre pour les marchés publics. Accompagné par le sénateur écologiste de l'Isère Guillaume Gontard, Fabien Roussel dénonce une situation inacceptable. "Ici il y a les compétences, les machines, le savoir faire" pour produire des panneaux solaires. "On a tout sous la main pour faire des panneaux solaires bas carbone", estime-t-il. Mais dans les appels d'offre, "le critère local n'est pas forcément pris et ce sont des panneaux solaires chinois qui arrivent ici" comme pour construire le parc photovoltaïque sur le site de Superphénix, l'ancienne centrale nucléaire de Creys-Malville à 30km de Bourgoin-Jallieu, elle aussi propriété d'EDF.

Fabien Roussel entend donc "interpeller le gouvernement qui est l'actionnaire principal d'EDF pour lui demander ce qu'il entend faire pour préserver cette filière et garantir son développement de la production du silicium jusqu'au panneau photovoltaïque qui sera demain sur nos écoles, nos bâtiments publics ou ici, Superphénix car c'est encore possible." Cette volonté est porteuse d'espoir pour les salariés de Photowatt. "Tout le monde parle d'écologie, d'énergie renouvelable et notre entreprise est en difficulté" témoigne Sabir Ramic, délégué CGT. "Elle est quasiment en train de disparaître. Tous les soutiens politiques sont bienvenus !" Eux aussi comptent beaucoup sur l'évolution des règles pour les appels d'offre quant au critère local. En 2021, l'installation des panneaux solaires sur la toute nouvelle piscine de Bourgoin-Jallieu avait failli leur échapper mais la polémique avait fait pencher la balance en faveur de Photowatt.