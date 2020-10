Chiffre du jour : 110 jeunes siègent au Parlement régional de la jeunesse de Provence-Alpes-Côte d'Azur

Qui a dit que la politique n'intéressait plus les jeunes ? Ils sont 110 à siéger au Parlement régional de la jeunesse en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La nouvelle mandature, élue pour un an, vient d'être investie par le président Renaud Muselier. Ils sont lycéens, étudiants, apprentis, en formation professionnelle et ont entre 15 et 25 ans.

Parmi eux, 11 viennent de Vaucluse. La représentation des départements forcément se fait en fonction de la population. Comme son doyen du Palais Bourbon, le Parlement de la jeune génération est surtout masculin, 64 garçons pour 46 filles. Et comme leurs aînés, ils siègent à l'hôtel de région à Marseille. C'est la région qui les a choisis, sur lettre de motivation. Leurs croyances partisanes ne sont pas prises en compte.

Des mesures concrètes

Pour cette année, ils disposent d'un budget de 100.000 euros pour mettre en oeuvre leurs décisions, autour de thème qui vont du développement durable à la citoyenneté en passant par les conditions de vie de la jeunesse. Lors de mandatures précédentes, ils ont notamment créée le E-pass Jeunes, une carte de 80 euros pour s'offrir livres, places de ciné et de spectacles. Ils ont aussi lancé les éco-ambassadeurs dans les lycées. Ils sont 5 par établissements, chargés de sensibiliser leurs camarades sur les questions d'environnement et de proposer des projets dans leurs établissements