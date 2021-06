Chiffre du jour : 2 421 kilomètres de routes départementales dans le Vaucluse

À l'approche des élections départementales, France Bleu Vaucluse détaille le rôle du Département dans notre quotidien. Parmi les compétences, figure la création et l'entretien des routes. Une gestion qui tend de plus en plus vers l'écoresponsabilité.

On compte 2 412 kilomètres de routes départementales dans le Vaucluse. C'est à peu de choses près la distance entre Carcassonne et Bucarest (2417 km). Il y a les routes pour voitures, les fameuses RD-quelque-chose, et les véloroutes.

On a du mal à associer la route à l'écologie, et pourtant. Entre le recyclage des matériaux, les techniques de pointe utilisées et les nouvelles pratiques d'entretien, on ne fait plus des routes aujourd'hui comme on les faisait il y a 20 ans. Tous les déchets plastiques au bord des routes sont collectés et recyclés depuis fin 2019. Une démarche éco-responsable intervient aussi lors du traçage des axes routiers. Avec la création de voies spécifiques pour permettre la migration des animaux.

Surveiller et entretenir

Pour surveiller les routes et leur entretien, il y a 4 agences en Vaucluse : À Carpentras, l'Isle-sur-la-Sorgue, Pertuis et Vaison-la-Romaine. Nos routes, on en prend soin, notamment pendant l'hiver. Un plan de viabilité est mis en place chaque année. 200 agents, 40 camions avec lame saleuse et fraise à neige et 10 tractopelles sillonnent les axes chaque année.

Tout ça coûte un peu d'argent, bien sûr. 48 millions d'euros chaque année pour l'entretien, la rénovation et la construction. Avec des grands projets comme la transformation du sommet du mont Ventoux pour 3 millions 400 mille euros. La cure de jouvence de la route des gorges de la Nesque, la RD942, c'est 1 million 400 mille euros, entièrement pris en charge par le département. Mais surtout, 6,22 millions d'euros pour fluidifier l'entrée de Carpentras. L'un des projets les plus importants de ces dernières années. Déviation, pontage, giratoires...un énorme chantier qui a été lancé en juillet 2018.