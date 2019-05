Chiffre du jour : 2 934 électeurs étrangers peuvent voter aux européennes en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Le dimanche 26 mai, les électeurs Français ne seront pas les seuls à pouvoir se prononcer pour le scrutin européen. Dans le département de Vaucluse, 2.934 ressortissants européens vont eux aussi pouvoir s'exprimer. Ils sont inscrits sur ce qu'on appelle la liste "complémentaire". Ils s'ajoutent à la liste "principale", celles des Français, au nombre de 398.396 en Vaucluse.

Les mêmes conditions que pour un électeur français

À l'échelle de la France, les électeurs européens sont 330.000. Au niveau national toujours, le plus gros contingent est celui des Portugais. Viennent ensuite les Italiens, les Britanniques et les Belges. Pour eux, le vote se passe exactement de la même façon que pour les électeurs français. Il faut être ressortissant d'un des 27 autres pays de l'Union européenne, être majeur, disposer de ses droits civiques, être inscrit sur les listes électorales.

Il faut pour cela avoir fait la démarche et choisir de s'inscrire pour les européennes, pour les municipales, ou pour les deux. Ce sont les deux scrutins auxquels les ressortissants étrangers ont le droit de participer. Il est évidemment impossible de voter dans son pays d'origine et son pays d'adoption. On estime que seuls 20% d'entre eux font cette démarche.