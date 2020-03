Chiffre du jour : 34 conseillers communautaires avignonnais siégeront au Grand Avignon

Ce dimanche, en glissant un bulletin dans l'urne, les électeurs avignonnais vont voter pour leur maire et leurs conseillers municipaux mais aussi leurs conseillers communautaires. Ce sont eux qui siègeront au Grand Avignon. Jusque-là, c'était 30 mais ce chiffre augmente en raison d'une nouvelle loi électorale.

En tout, les 16 communes du Grand Avignon élisent 73 conseillers communautaires. Un peu moins de la moitié sont donc réservés à la ville d'Avignon. Les autres communes sont ensuite représentées en fonction de leur population : 6 conseillers pour le Pontet, un seul pour Jonquerettes.

L'agglomération s'occupe de notre vie quotidienne

On les choisit en même temps que le ou la maire. Parmi tous les candidats à la mairie, têtes de liste et colistiers, une partie se présente aussi au conseil communautaire. Dimanche 15 puis le suivant, le 22, vous glisserez donc une enveloppe dans l'urne avec deux bulletins à l'intérieur. Ensuite, le premier conseil communautaire du Grand Avignon se tiendra au mois d'avril. Seront alors élus le président et ses 15 vice-présidents. Toutes les communes de l'agglomération seront alors représentées.

Les compétences de l'agglomération ont un rôle primordial dans notre vie quotidienne. Elle s'occupe de dossiers aussi cruciaux que le traitement des déchets, l'eau et l'assainissement, les logements, l'accès à la culture. Et même les transports. C'est pour cela qu'à Avignon, les candidats qui promettent la gratuité des transports doivent pour la mettre en place non seulement remporter la mairie, mais être majoritaire au Grand Avignon.