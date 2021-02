Chiffre du jour : 35 membres de la future Convention Citoyenne Carpentrassienne

Les citoyens désignés siégeront un an

La Convention Citoyenne Carpentrassienne se met en place, dans la capitale du Comtat. Un tirage a été effectué mardi sur les listes électorales. Trois cent cinquante noms en sont sortis - c'est dix fois plus que le nombre de sièges à pourvoir.

C'est parmi ces noms que seront désignés les membres de la Convention Citoyenne. Evidemment, la parité sera respectée : dix-sept hommes et dix-huit femmes siégeront, ils sont tous volontaires, tous bénévoles pour faire vivre la démocratie municipale.

Instance consultative

Ils auront pour rôle de renforcer le lien entre les élus et les habitants. Ils seront informés, en amont, des délibérations soumises au conseil municipal. Ils feront remonter les infos et suggestions du terrain. Et ils examineront la validité des projets présentés dans le cadre du budget participatif (un budget qui permet à chaque habitant de soumettre une idée pour améliorer le cadre de vie). Bien sûr, leur avis est consultatif.

Les membres de la Convention prendront leurs fonctions en mars ou avril. Avant de siéger, ils bénéficieront d'une formation sur le fonctionnement des collectivités territoriales, sur la démocratie participative, sur l'organisation de séances plénières et même sur la prise de parole. Leur mandat dure un an.