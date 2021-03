Chiffre du jour : 37 femmes maires en Vaucluse depuis 2020

La parité progresse doucement mais sûrement en Vaucluse : 37 femmes sont maires depuis 2020 contre 21 en 2014. Cécile Helle et Dominique Santoni ont notamment été réélues à la tête d'Avignon et d'Apt. En revanche, au Parlement ou dans les intercommunalités cela bouge plus doucement.

Ce 8 mars c'est la journée internationale des droits des femmes, et France Bleu Vaucluse s'arrête sur un chiffre : 37. C'est le nombre de femmes maires en Vaucluse. Et depuis les dernières élections de mars 2020, l'an dernier, ce chiffre a quasiment doublé car auparavant il y avait 22 femmes maires dans notre département !

Parmi les plus emblématiques : Cécile Helle, qui a été réélu à la mairie d'Avignon, la ville la plus importante de Vaucluse et Dominique Santoni, à la tête d'Apt, elle aussi réélue. Mais il y a eu aussi des départs, par exemple à Bollène, Marie-Claude Bompard a laissé la place à un homme- Anthony Zilio. 37 femmes maires sur 151 communes au total, cela veut dire que près d'un édile sur quatre est une femme (24,5% précisément) et alors qu'avant 2020, le Vaucluse n'était pas très bon élève comparé à d'autres. A présent, notre département est à presque 5 points au dessus que la moyenne nationale, qui est à 19,8%.

Intercommunalités et Parlement plus à la traîne

Au niveau des intercommunalités cela bouge en revanche peu : 0 femme à la tête de nos 10 communautés de commune et une seule sur les trois communautés d'agglomération. Il s'agit de Jacqueline Bouyac, qui a été élue l'an dernier à la tête de la Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin (la COVE), dans le secteur de Carpentras. Du coté du Parlement, on compte trois députées sur huit élus. Mais seule Brune Poirson (LREM) a été élue directement si l'on peut dire puisque Souad Zitouni (LREM) a remplacé Jean Francois Cesarini mort l'an dernier et Marie-France Lorho (Ligue du Sud) est la suppléante de Jacques Bompard, le maire d'Orange qui a du laisser sa place pour cause de cumul de mandats. Au Sénat il n'y a aucune femme pour représenter le Vaucluse.