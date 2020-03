Chiffre du jour : 50 femmes sont têtes de liste aux élections municipales en Vaucluse

Dans notre département, sur les 215 listes déposées en préfecture pour les prochaines élections municipales, cinquante sont conduites par des femmes. Cela représente 23% des candidatures. C'est une proportion qui s'approche de celle constatée au niveau national, puisqu'en France cette année, 21% des candidats... sont des candidatEs. C'est loin d'être satisfaisant, pour les associations de défense des droits des femmes. Même si c'est toujours mieux que lors du dernier scrutin, en 2014, où on comptait seulement 15% de femmes têtes de listes.

Sans surprise, c'est à Avignon qu'on compte le plus de candidates, avec trois femmes têtes de liste. Mais c'est aussi dans la ville-centre qu'il y a le plus de prétendants à la mairie (8 au total). Le ratio reste donc... médiocre. Il y a quand même des exceptions, dans le département : des communes où il n'y a QUE des femmes en lice : c'est le cas à Cabrières où les deux listes en présence sont emmenées par des femmes. Même scénario à Uchaux : deux femmes pour deux listes.

Il y a aussi des villes qui comptent plus de candidates que de candidats : Gargas, Lauris, et Violès où on compte à chaque fois deux candidates pour un candidat. Mais ça reste des exceptions, puisqu'on compte également dans le Vaucluse quarante-sept communes où il n'y a aucune femme tête de liste. La bataille des municipales se passe avant tout entre candidats hommes. On est donc encore loin de la parité en politique.