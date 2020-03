Chiffre du jour : 67,9% de participation au premier tour des municipales de 2014 en Vaucluse

En 2014, le taux de participation au premier tour des dernières municipales a atteint presque 68% en Vaucluse. C'était précisément 67,9%. Il y a six ans, 127.000 citoyens vauclusiens ont boudé les urnes mais on a plus voté dans notre département qu'à l'échelle nationale. 63% de participation seulement au premier tour en France, c'est assez faible quand on considère l'ensemble des scrutins municipaux de la Cinquième République.

Si on regarde dans le détail, on vote beaucoup dans les communes de petite ou moyenne importance : 82% de participation à Châteauneuf-du-Pape ou 81 à Bédarrides. On participe moins, en revanche, dans les villes : 59% au premier tour à Cavaillon et plus faible encore, 57% seulement à Avignon.

Le coronavirus va-t-il freiner les électeurs ?

Cette année subsiste un gros point d'interrogation, encore et toujours à cause du coronavirus. Les Français vont-ils se déplacer pour voter malgré l'épidémie ? Les annulations d'événement s’enchaînent mais le scrutin de dimanche est bien maintenu, avec quelques précautions à prendre. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition, les bureaux de vote seront désinfectés quand ce sera nécessaire.

À Carpentras, les assesseurs qui dépouilleront les enveloppes porteront même des gants. Puis, il est conseillé de venir avec son propre sylo pour signer la liste d'émargement. Pour l'instant, les bureaux de vote du Vaucluse ouvrent à 8h et ferment pour la plupart à 18h. Plusieurs communes font le choix d'ouvrir plus longtemps : jusqu'à 19h à Sorgues et 20h à Cavaillon. Il s'agit notamment d'étaler l'affluence tout au long de la journée et éviter les bouchons, en raison du coronavirus.