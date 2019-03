Chiffre du jour : 74 eurodéputés français siègent au Parlement européen

Dans précisément deux mois se tiendront les élections européennes, le dimanche 26 mai 2019. Il s'agira de renouveler le Parlement européen. Aujourd'hui, 74 députés européens français siègent au Parlement de Strasbourg en séance plénière et à Bruxelles pour les commissions. Si l'on compte l'ensemble des 28 pays membres, 751 hommes et femmes décident actuellement des politiques européennes.

Ce sera moins dès l'élection du 26 mai puisque comme vous le savez, le Royaume-Uni s'apprête à prendre la porte. Les eurodéputés français sont le deuxième contingent le plus important derrière l'Allemagne et devant l'Italie.

Un Parlement plutôt âgé et masculin

Les élus français ont 58 ans d'âge moyen. C'est plus que la moyenne européenne, à 55 ans. Le plus vieux député est français : il a 89 ans. Le plus jeune est bulgare, il n'en a que 29.

Le Parlement européen est donc plutôt âgé. Et plutôt masculin. Seulement 36% de femmes siègent actuellement. C'est peu, mais c'est quand même deux fois plus que lors de la première mandature, en 1979. C'est la Finlande qui a élu le plus de députés femmes. Elles sont d'ailleurs en écrasante majorité, à 69%, contre 16% seulement pour les Chypriotes. La France se situe à mi-chemin mais plutôt dans le haut du panier par rapport aux autres pays. 42% des députés sont des femmes. Et pourtant, des quotas imposent pour la France 50% d'élues au féminin.