Chiffre du jour : 89% de taux de participation pour les européennes à la prison du Pontet

Le Pontet, France

Alors que vous réfléchissez peut-être au candidat que vous choisirez ce dimanche pour les élections européennes, les détenus de la prison du Pontet ont déjà voté. Ils se sont déplacés en masse, ce lundi. Le taux de participation monte à 89%. C'est une première, permise par une modification de la loi. Jusque là, les détenus qui n'étaient pas déchus de leurs droits civiques pouvaient voter, mais uniquement par procuration ou lors d'une permission de sortie. Résultat, le taux de participation était très faible. Cette fois, des isoloirs et des urnes ont été installés dans les prisons.

Les détenus ont saisi cette nouvelle possibilité

Au Pontet, dans le détail, sur les 774 détenus, 105 qui ont le droit de vote et sont inscrits sur les listes électorales. Quatre-vingt quatorze d'entre eux ont glissé un bulletin dans l'urne. C'est énorme, on atteint donc le taux de 89% de participation, alors que celle-ci s'annonce très faible en France dimanche. Il s'agit en fait d'un vote par correspondance. L'ensemble des enveloppes est envoyé au ministère de la justice à Paris et dépouillé ce dimanche. Les résultats seront communiqués aux détenus dans les jours suivants.

Le directeur de la prison s'en félicite. Dieudonné Mbeleg estime qu'"à partir du moment où on donne un droit aux détenus, ils l'exercent". En février, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet s'est déplacé à la prison du Pontet lors du grand débat. À ce moment là, elle leur a appris qu'ils pourraient voter, puis le personnel de la prison a beaucoup communiqué sur la question. Les détenus n'ont pas laissé l'occasion de s'exprimer.