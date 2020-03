Chiffre du jour : A 83 ans, la Maire de Lagarde d'Apt est la plus âgée des candidats aux élections municipales

On connait désormais la liste complète des candidats aux élections municipales dans le département. A Lagarde d'Apt, la maire sortante Elisabeth Murat a 83 ans et cela ne l'empêche pas de se lancer une 4eme fois dans la course aux municipales.

A deux semaines des élections municipales, la liste des candidats dans le département est désormais affichée par la Préfecture de Vaucluse. Comme à chaque élection, la question de l'âge des candidats revient au cœur des discussions. A Lagarde d'Apt, la maire sortante Elisabeth Murat a 83 ans. C'est d'ailleurs la seule candidate de la commune. La maire sortante fait partie des candidats les plus âgées du département aux élections municipales. Cette ancienne éleveuse caprin l'assure elle est en pleine forme. C'est la 4eme fois qu'elle se présente à la mairie de ce village de 36 habitants.

Ce n'est pas la seule candidate dans le département à faire de son âge une force pour ces élections municipales. A Vénasque, Gaby Bézert a 81 ans et il est candidat pour un 9e mandat à Vénasque. Il est maire depuis maintenant 40 ans après avoir été 9 ans adjoint. Il ne lâcherait son poste pour rien au monde et s'il vient à fatiguer, il affirme préparer la transition avec une équipe jeune à ses côtés.

Il faut avoir 18 ans révolus le jour du scrutin pour prétendre à une élection municipale mais la loi n'impose pas de limite d'âge. En 2015, un rapport commandé par Patrick Kanner, ministre de la ville et de la Jeunesse, préconisait de plafonner à 70 ans l'âge d'un candidat à une élection parlementaire ou locale. Depuis ce rapport, aucune loi n'a été promulguée pour plafonner l'âge limite des maires. Certains maires reconnaissent ne plus pouvoir assumer l'exercice à cause de leur âge. A Mazan, par exemple, le maire Aimé Navello s'est fait une promesse : celle de ne pas passer le cap des 80 ans dans le fauteuil de maire. Une promesse tenue puisque ce maire laisse sa place après deux mandats. Il fetera ses 77 ans en mai prochain. Pour ce maire bientôt à la retraite : "chaque élu doit en son âme et conscience prendre la décision de raccrocher son écharpe. Une loi n'est pas la bienvenue. C'est au maire de décider ou bien aux citoyens de ne pas voter pour des maires trop âgés." Pour cet ancien enseignant, le programme de sa retraite est tout trouvé : lecture, pêche et retrouver sa famille.