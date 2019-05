Chiffre du jour : deux communes de Vaucluse placent Europe Ecologie les Verts en tête aux élections européennes

France Bleu Vaucluse a épluché tous les résultats des élections européennes, commune par commune. Deux d'entre elles placent Europe Ecologie Les Verts en tête. Trente-quatre autres choisissent LREM et le reste, soit 115 communes font le choix du Rassemblement national.

Département Vaucluse, France

Au milieu d'une vague Rassemblement national et d'une forte présence de la République en Marche, deux communes vauclusiennes sortent du lot. Viens et Sivergues ont en effet toutes les deux porté en tête la liste d'Europe Ecologie les Verts à 22% pour la première, 23 pour la seconde. Des scores bien au delà des résultats nationaux des écologistes, qui montent sur la troisième marche du podium grâce à leur 13,1%.

Le RN largement en tête dans le département

De son côté, la République en Marche est en tête dans 34 communes. C'est à Murs qu'elle fait son plus gros score, à 37,8%. Le Rassemblement national quant à lui est devant partout ailleurs. Sur les 151 communes du département, 115 ont porté en tête la liste de Jordan Bardella. C'est à Travaillan qu'il réalise son score le plus élevé, à 46,9% et à Bédarrides, 46,7.

À l'inverse, le parti d'extrême droite n'a pas rassemblé les foules à Auribeau, une seule voix pour Bardella sur les quarante votants. Reste que le Vaucluse est une terre de prédilection pour le Rassemblement national. Il veut frapper fort aux prochaines municipales. Son patron dans le département, Thierry d'Aigremont a déjà tendu la main aux représentants des Républicains et à leurs électeurs.