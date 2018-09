Il y a plus d'un demi-siècle, le Général de Gaulle effectuait un déplacement de plusieurs jours dans la région. Les villes parcourues dans le Vaucluse : Orange, Jonquières, Carpentras, Pernes-les-Fontaines, L'Isle-sur-la-Sorgue, Apt, Cavaillon et Avignon.

Vaucluse, France

Le 24 septembre 1963, il y a 55 ans, le Général de Gaulle était dans le Vaucluse.Et une visite présidentielle, à l'époque, il fallait aller vite : Orange, Jonquières, Carpentras, Pernes-les-Fontaines, L'Isle-sur-la-Sorgue, Apt, Cavaillon et Avignon, le président de la République aura parcouru pas moins de huit villes lors de ce déplacement. Une visite suivie alors par l'ORTF dont le reportage, à voir ci-dessous, est conservé dans les archives de l'INA.

"Je pense à vous"

Parmi les personnes interrogées à Carpentras, un rapatrié d'Algérie qui a pu dire quelques mots au Général de Gaulle. Le journaliste commente : "A l'issue de ce petit entretien, le président de la République devait dire à ce rapatrié : "Je pense à vous, vous savez"."

Les journalistes du Dauphiné, présents sur place, sont moins tendres et notent que, dans les rues d'Orange, "il y avait plus de volets fermés que de drapeaux". Le journal rappelle que le Vaucluse a voté non à 60% au référendum de 1962 sur l'élection du président de la République au suffrage universel.

Lors des ses allocutions, le président de la République abordent deux thèmes chers à sa politique internationale : la dissuasion nucléaire et l'indépendance de la France. "Nous avons l'intention et la prétention d'être indépendant, aujourd'hui comme toujours", déclare alors, à la tribune, le Général de Gaulle.