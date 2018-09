Vaucluse, France

Brune Poirson était, ce mardi, au ministère de la Transition écologique pour la passation de pouvoir entre Nicolas Hulot et François De Rugy. La Vauclusienne, élue députée dans le département lors des élections législatives de 2017, conserve son poste de secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire. Depuis la fin des années 1970, elle est la neuvième personnalité vauclusienne à avoir rejoint les rangs d'un gouvernement.

Des députés, des maires et quatre ministres nés dans le Vaucluse

Parmi les Vauclusiens qui ont marqué la vie politique française, il y a bien évidemment Elisabeth Guigou, élue députée dans le Vaucluse, nommée ministre de la Justice puis ministre de l'Emploi et de la Solidarité entre 1997 et 2002 aux côtés de Lionel Jospin. L'ancienne Maire d'Avignon, Marie-José Roig, est restée elle un an (2004/2005) dans les gouvernements de Jean-Pierre Raffarin, en tant que ministre de la Famille et de l'Enfance, puis comme ministre déléguée à l'Intérieur.

Mais il y a Vauclusien et Vauclusien : des ministres nés dans le Vaucluse, il n'y en a véritablement que quatre. Bernard Kouchner, né à Avignon, ministre dans les gouvernements de Pierre Bérégovoy, Lionel Jospin et François Fillon. Il n'aura pas croisé au Conseil des ministres Thierry Mariani, natif d'Orange, arrivé en 2010 au gouvernement comme secrétaire d'État puis ministre des Transports. Edmond Alphandéry, né à Avignon, a été ministre de l'Economie sous Edouard Balladur entre 1993 et 1995. Enfin, Rémy Montagne, secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé et des affaires sociales dans le dernier gouvernement Barre, est né à Mirabeau. Il fera ensuite sa carrière politique dans l'Eure.

Autres personnalités vauclusiennes marquantes à avoir rejoint un gouvernement : Maurice Charretier, maire de Carpentras de 1965 à 1987, devenu ministre du Commerce et de l'Artisanat entre 1979 et 1981. Sans oublier Jean Gatel, né en Isère, député, et secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense entre 1983 et 1984.