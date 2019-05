Chiffre du jour : plus de 54% d'abstention aux européennes de 2014 en Vaucluse

Département Vaucluse, France

Aux dernières élections européennes, celles de 2014, les électeurs Vauclusiens ont préféré rester chez eux plutôt qu'aller voter. 54,3% d'entre eux se sont abstenus. Plus d'un électeur sur deux n'a donc pas voté. C'est beaucoup mais c'est un tout petit peu moins qu'au niveau français (56,5%) et moins qu'au niveau européen (57,5% d'abstention). Sans prédire l'issue du scrutin de dimanche, tout laisse à penser que les chiffres de l'abstention seront encore élevés cette année. Autour de 6 Français sur 10 n'iront pas, d'après un sondage IPSOS réalisé au début du mois. Les jeunes sont ceux qui se déplacent le moins pour cette élection.

Une Europe complexe et lointaine ?

Plusieurs explications possibles existent, d'après les politologues et sociologues. La première d'entre elle est cette crise de la représentation, encore plus vraie depuis le début du mouvement des gilets jaunes. Les Français se sentent mal représentés, par des hommes et femmes politiques éloignés de leur préoccupation et qui ne répondent pas à leurs sollicitations, malgré par exemple l'organisation du grand débat. Ensuite, l'Europe est lointaine, on ne croise jamais son député européen sur le marché par exemple. Elle est aussi complexe, difficile à comprendre et ses réalisations parfois invisibles. Enfin, la couverture médiatique est peut être trop faible. Même si sur France Bleu, on a fait le choix par exemple de vous expliquer l'Europe concrètement, et les impacts qu'elle a dans votre quotidien.