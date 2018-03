Au total, 222 villes françaises vont bénéficier de ce plan baptisé "Action Coeur de Ville" et lancé par le gouvernement pour redynamiser les centres-Villes. L'Etat va injecter cinq milliards d'euros dans ce plan d'action.

Chinon, France

La ville de Chinon est donc retenue dans le plan national pour les villes moyennes. Une excellente nouvelle pour son maire, Jean-Luc Dupont. D'autres villes moyennes comme Châtellerault, sont retenues dans le plan d'action du gouvernement pour la revitalisation des centres-villes. Châtellerault où le ministre de la cohésion des territoires est venu dévoiler ce dispositif national.

Cinq milliards d'euros pour "Action cœur de ville"

L'Etat va injecter 5 milliards d'euros dans ce plan baptisé "Action Cœur de Ville" pour lequel 222 villes au total ont été sélectionnées. Il s'agit de fonds pour rénover de l'habitat, réaliser des aménagements, délivrer des allègements fiscaux pour les porteurs de projet qui veulent monter un commerce dans une boutique vide, faciliter les droits de préemption quand les surfaces sont insuffisantes. "L'objectif est d'aller vite" comme l'explique Jacques Mézard. "Ce n'est pas une usine à gaz. L'idée c'est de fournir des conventions aux préfets d'ici 3 mois avec les villes candidates et retenues. C'est un message fort. On encouragera les projets," explique le ministre

Cela représente en gros 450.000 euros par an et par collectivité. C'est un levier important. Donc pour moi, c'est une excellente nouvelle - Jean-Luc Dupont, le maire de Chinon

Le maire de Chinon, Jean-Luc Dupont, estime que sa ville regroupe tous les critiques pour bénéficier de ce plan national. La ville de Chinon est exactement la synthèse de tout ce qui est évoqué à travers de ce plan. Une nécessaire mutation de l'habitat avec des zones denses et d'autres sauvegardées avec des contraintes architecturales. Une zone périphérique avec de l'habitat social qui a besoin de muter. Et puis une problématique commerciale avec un tissu urbain qui permet pas d'avoir des grandes surfaces et qui soit être retravailler.