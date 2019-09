Chirac : Julien Sanchez (RN) salue la "bête politique" et le "gaulois"

Porte-parole du Rassemblement National depuis 2017, Julien Sanchez est également maire de Beaucaire et président du groupe Rassemblement national au conseil régional d'Occitanie. Il témoigne sur FB Gard Lozère d'une certaine forme d'admiration pour Jacques Chirac, pour l'homme politique en tout cas : "c'était un fin tacticien, un fin stratège,; il l'a montré en 2002 face à Jean-Marie Le Pen. Il a aussi eu le courage de dire non à la guerre en Irak, il s'y est opposé. C'était aussi un Gaulois, quelqu'un qui aimait la France, la ruralité, l'outre-mer"

"C'est vrai qu'il aura été un de ceux qui auront empêché les alliances entre la Droite et le front National. On se souvient de ses consignes, de ses mots d'ordre assez clairs et assez brutaux. Maintenant, il a été aussi le Président de tous les Français (..) il est temps de lui rendre hommage" Julien Sanchez, maire RN de Beaucaire, au micro de France Bleu Gard Lozère