Chrisiane Taubira candidate : un "non-évènement politique" pour le premier secrétaire du PS dans le Loiret

Les réactions s'enchaînent après l'annonce de la candidature de Christiane Taubira à la présidentielle de 2022. Le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Loiret, Christophe Lavialle, estime ce dimanche que l'ex-ministre est "une candidate de plus "et que "la gauche n'est pas plus avancée".

L'union de la gauche va-t-elle pouvoir se faire derrière Christiane Taubira, désormais candidate à l'élection présidentielle de 2022 ? L'ancienne ministre de la justice a annoncé s'y présenter ce samedi depuis Lyon. Mais à peine officialisée, sa candidature est décriée, notamment par Anne Hidalgo. Le premier secrétaire du Parti Socialiste dans le Loiret, Christophe Lavialle, emboîte le pas de la maire de Paris et déplore que Christiane Taubira ne soit qu'une "candidate de plus" à gauche.

Une union impossible à cause des égos ?

"Ça ajoute de la division à une gauche déjà très éclatée. Christiane Taubira avait toujours dit qu'elle serait candidate seulement en cas de dispositif pour une candidature unique... Finalement la gauche n'est pas plus avancée avec la candidature de Christiane Taubira", affirme Christophe Lavialle, qui s'interroge sur l'état de la gauche à trois mois de l'élection : "Pourquoi est ce que la gauche dans son ensemble est à ce point éparpillée qu'elle n'arrive même plus à se mettre d'accord sur des procédures, sur des contrats de gouvernement ? La candidature de Christiane Taubira, c'est un non-événement politique qui n'est qu'une manifestation parmi d'autres de l'état dans laquelle est la gauche politique et à laquelle il faudra remédier".

L'ex-garde des Sceaux (2012-2016) dit qu'elle conditionnera sa participation aux résultats de la primaire populaire, ce n'est pas le cas des autres candidats. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot ont refusé catégoriquement d'y participer, Anne Hidalgo a elle fait volte-face et restera candidate même si elle n'est pas choisie par la Primaire. Une question d'égo selon le premier secrétaire du PS : "La réponse de Yannick Jadot, la position de Jean-Luc Mélenchon depuis très longtemps c'est de dire 'oui, on est pour l'union, mais retirez vous je suis devant'. L'une des difficultés, c'est qu'aucun des candidats de la gauche de gouvernement ne s'est détaché dans les sondages au point que la candidature s'impose d'elle-même."

Christophe Lavialle veut "parler programme" pour rassembler les forces politiques de gauche

Statuquo pour Christophe Lavialle, pas question de voir Anne Hidalgo se ranger derrière Christiane Taubira, le Parti Socialiste doit être représenté. "Nous, on est héritiers d'une tradition politique qui a plus d'un siècle. On pense qu'il y a encore une place et même un électorat du socialisme, de la social démocratie, du socialisme républicain. On est légitime à porter nos idées", explique-t-il.

Le premier secrétaire du PS dans le Loiret tend quand même la main à l'ancienne députée de Guyane : "Je n'ai rien entendu du programme de Christiane Taubira samedi. Commençons par parler programme. Mettons nous d'accord sur les points sur lesquels nous pourrions gouverner ensemble. Il y a des choses qui nous opposent les écologistes, les socialistes, les insoumis, les communistes, bien sûr, mais il y a des choses qui nous rassemblent".