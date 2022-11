VIDÉO - La députée azuréenne Christelle D'Intorni ne veut de l'Ocean Viking en France

Élue députée pour la première fois en juin 2022, Christelle D'Intorni est une proche d'Éric Ciotti, son mentor. L'Azuréen est candidat à la présidence du parti Les Républicains. "C'est la personnalité dont nous avons besoin pour nous reconstruire" affirme Christelle D'Intorni. "Nous avons besoin d'un chef, d'être audibles, parce que nous avons toute notre place sur l'échiquier politique."

Mais la ligne de droite dure d'Éric Ciotti ne risque-t-elle pas de faire fuir une partie plutôt centriste du parti ? "Si demain des adhérents quittent le parti, ce ne sera pas par conviction, ce sera par opportunisme politique" répond du tac au tac l'ancienne maire de Rimplas.

Pas de fusion des droites

Alors que Reconquête, voire une partie du Rassemblement national, continue de lorgner sur une partie de l'électorat des Républicains, la députée azuréenne ne veut pas d'un modèle à l'italienne, qui a porté Giorgia Meloni à la tête du gouvernement. "On ne peut pas transposer les modèles étrangers ici. Lorsque la droite républicaine est forte, il n'y a pas de place pour le Rassemblement national. Je fais le vœu plutôt d'une union des électeurs de droite, plutôt que des partis. Nous sommes un parti indépendant."

"Nous n'avons pas le même discours que Jordan Bardella et le Rassemblement national" se défend Christelle D'Intorni. "Ce qui nous différencie, c'est notre capacité de gouverner."

Pas d'Ocean Viking en France

Un bateau erre en Méditerranée depuis plusieurs jours : l'Ocean Viking, dirigé par l'ONG SOS Méditerranée. À bord, des centaines de migrants, dont une quarantaine de mineurs. "Je ne souhaite pas que ce bateau accoste sur les côtes françaises. Cela créerait un précédent. Ce bateau doit accoster en Italie, selon le droit international. Je sais que la situation est critique, catastrophique, il y a des mineurs à bord. Si l'Italie campe sur ses positions, je propose que ce navire reparte vers son port d'origine."

Une éventuelle dissolution ? "Je n'y crois absolument pas à court terme"

Les rumeurs d'une éventuelle dissolution de l'Assemblée Nationale par Emmanuel Macron ne font pas trembler la députée. "C'est du bluff. On ne peut pas dissoudre une Assemblée par confort politique, ou par caprice. Nous, Républicains, nous n'avons pas tout à perdre en cas de dissolution : dans un mois, Eric Ciotti sera chef du parti, et nous serons beaucoup plus audibles qu'au mois de juin dernier."

Christelle d'Intorni regrette en revanche l'usage du 49-3, en raison de la disparition d'amendements qui ont pourtant été votés. "C'est un déni du travail parlementaire. Mais le pays n'est pas bloqué."