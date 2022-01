Christelle Morançais demande la dissolution du collectif "Nantes révoltée"

Les réactions politiques continuent de pleuvoir après la manifestation pour la "justice sociale" qui a dégénéré vendredi soir dans les rues du centre-ville de Nantes. Ce lundi, la présidente LR de la région Pays de la Loire s'est fendue d'un courrier au ministre de l'Intérieur. Dans cette lettre rendue publique Christelle Morançais demande à Gérald Darmanin la dissolution du collectif "Nantes révoltée". Ce groupe constitué de militants de l'ultra-gauche affiche plus de 32.000 abonnés sur son compte Twitter, un compte qui se définit comme un fil d'information "sur les luttes sociales et environnementales".

Vendredi soir, la manifestation avait pour objet "la lutte contre le fascisme, le capitalisme et l'autoritarisme", elle a réuni environ 600 participants et a débuté dans le calme et en musique par une marche aux flambeaux. Mais la situation a rapidement dégénéré. Des vitrines ont été brisées, du mobilier urbain vandalisé, des façades et une statue ont été taguées et les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène.

Dans son courrier au ministre de l'Intérieur, Christelle Morançais qualifie ces faits de "délits graves et inexcusables", elle évoque "des activistes [qui] cassent et sèment la terreur" et à ce titre elle demande au Gouvernement "d'agir fermement pour rétablir l'ordre".