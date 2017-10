Christelle Morançais élue présidente de la région Pays-de-la-Loire

Sans surprise, la Sarthoise Christelle Morançais (Les Républicains) a été élue ce jeudi présidente de la région des Pays-de-la-Loire. C'est la première femme à occuper ce poste. Elle compte s'inscrire dans la continuité de la politique lancée par son prédécesseur, Bruno Retailleau.

Comme prévu, la nouvelle présidente de la région Pays-de-la-Loire s'appelle Christelle Morançais. La chef d'entreprise sarthoise de 42 ans a été élue ce jeudi avec 53 voix sur 92 (les 39 autres sont des bulletins blancs). C'est la première femme à occuper ce poste. Elle compte s'inscrire dans la continuité de la politique lancée par son prédécesseur, Bruno Retailleau, qui quitte la présidence pour respecter la règle du non-cumul des mandats.

La nouvelle présidente des @paysdelaloire, @C_MORANCAIS félicitée par son prédécesseur @BrunoRetailleau et par une partie de l'hémicycle pic.twitter.com/aOOKhe4oSs — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) October 19, 2017

Bruno Retailleau a fixé un cap. Et ce n'est pas parce que le capitaine change que ce cap change

Dans son premier discours de présidente, elle a d'abord longuement remercié le sénateur de Vendée pour son travail à la tête de la région. Elle a ensuite donné les grandes lignes qu'elle compte suivre. "Bruno Retailleau a fixé un cap. Et ce n'est pas parce que le capitaine change que ce cap change". Christelle Morançais va donc poursuivre le travail impulsé par son prédécesseur. Mais avec sa patte à elle. Celle "d'une femme qui sait à quel point c'est difficile de concilier vie familiale, professionnelle et politique". Celle aussi d'une Sarthoise très attachée à son territoire. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elle a très vite enchaîné avec deux sujets qui peuvent parfois sembler un peu loin, vus du Mans : les chantiers navals STX de Saint-Nazaire et l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes.

Dans son discours, @C_MORANCAIS la première présidente des @paysdelaloire s'inscrit dans la continuité de la politique de @BrunoRetailleaupic.twitter.com/gDUeaT4jbU — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) October 19, 2017

Ses priorités : la jeunesse, l'emploi et la coopération avec les régions du Grand Ouest

La nouvelle présidente a également égratignés, légèrement, Emmanuel Macron et son gouvernement donc les décisions "privent la région Pays-de-la-Loire de 123 millions d'euros". Difficile, dans ces conditions de présider une collectivité poursuit Christelle Morançais qui aura pour priorités la jeunesse, l'emploi et la coopération entre les régions du Grand Ouest.

Présidente des Pays-de-la-Loire à 100%

Elle conclut en assurant l’hémicycle de son engagement total pour la région. Une réponse avant même la question de l'opposition : cette élection à la présidence des Pays-de-la-Loire est-elle une première étape vers d'autres ambitions électorales ? "Non", répond fermement la nouvelle élue qui rappelle qu'elle a déjà annoncé qu'elle ne se présenterait pas aux prochaines municipales en 2020 au Mans.