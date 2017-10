Christian Bruyen, nouveau Président du Conseil Départemental de la Marne

Le nouveau président du conseil départemental de la Marne sera le maire de Dormans. Christian Bruyen a été désigné ce vendredi matin par le groupe majoritaire. L’élection officielle aura lieu en novembre.

L’élection officielle aura lieu en novembre, mais le maire de Dormans, actuel vice-président, sera bien le prochain président du Conseil Départemental de la Marne : Christian Bruyen a été désigné ce vendredi matin par le groupe de droite et du centre, majoritaire au département, « Ensemble pour la Marne ».

Sur les 30 élus, 18 ont choisi Christian Bruyen, et 11 Jean-Marc Roze, également vice-président. Christian Bruyen va donc succéder à René-Paul Savary, qui n’a pas encore démissionné. Réélu sénateur, et soumis à la règle du non cumul des mandats, il a fait le choix de quitter la présidence du département.