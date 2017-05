Christian Eckert, secrétaire d'État au Budget sortant : "On sait quand on arrive que cela s'arrêtera un jour"

Le ministre lorrain Christian Eckert a vécu ses derniers jours au gouvernement, et à Bercy où il a assuré pendant plus de trois ans la charge de secrétaire d'État au Budget. Il revient pour France Bleu Lorraine sur le quinquennat qui s'est achevé et celui qui commence.

"C'est toujours de l'émotion", sourit Christian Eckert, secrétaire d'État au Budget, lorsqu'on lui demande ce que cela fait de faire ses cartons, après plus de trois ans passés au gouvernement. "C'est quelque chose d'important dans la vie personnelle et politique. (...) C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parfois des contrariétés, parfois des satisfactions. On sait quand on arrive que cela s'arrêtera un jour."

Ce jour, il est arrivé, on devrait connaître mardi la composition du nouveau gouvernement, et donc du successeur de Christian Eckert. Le Lorrain n'est pas parti sans boucler ses dossiers, et notamment celui du prélèvement à la source, l'un des gros chantiers du quinquennat Hollande, qui doit être mis en oeuvre au 1er janvier 2018.

Seul le parlement pourra changer la loi. Et pour l'instant, le parlement n'est pas connu.

Emmanuel Macron remet en cause cette réforme, et veut procéder à un audit avant de trancher. Avant de partir, le secrétaire d'état au budget a signé plusieurs décrets interprétés par certains comme une façon de verrouiller le dossier, ce dont il se défend : "Si moi, ministre au pouvoir exécutif, je ne mets pas en oeuvre la loi, je ne fais pas mon travail. On dit très souvent dans notre pays que les lois ne sont pas appliquées faute de décrets ou d'organisation. En plus, que savons-nous de ce que nous réserve l'avenir ? Seul le parlement pourra changer la loi. Et pour l'instant, le parlement n'est pas connu."

A Bercy, Emmanuel Macron "avait déjà la tête un peu ailleurs"

Une façon de dire que rien n'est gagné pour Emmanuel Macron, avec lequel Christian Eckert n'a pas vraiment entretenu de relations de franche camaraderie à Bercy lorsque le nouveau président était ministre de l'économie. "Quand il était deux étages plus bas que le mien, on sentait qu'il avait déjà la tête un peu ailleurs. Il avait un peu tendance aussi à s'occuper du travail de ses collègues, ce qui n'est pas forcément toujours le gage d'un bon travail collectif."

Lorsqu'il regarde ses années passés au gouvernement, Christian Eckert n'a qu'un seul regret, même si "il faut regarder vers l'avenir". "J'aurais aimé que l'on fasse une réforme des dotations aux collectivités territoriales. On en a beaucoup parlé parce qu'on les a diminuées. J'aurais aimé qu'on en profite pour les réformer, parce qu'il y a trop d'inégalités ou trop d'opacité."

Les législatives en ligne de mire

Christian Eckert se lance vers de nouvelles aventures, puisqu'il est candidat dans la troisième circonscription de Meurthe-et-Moselle. Une bataille qui sera difficile, il en est conscient : "Il y a plusieurs candidats à ma gauche et ma droite. J'ai prétention de considérer que ces élections ne sont ni une revanche ni un renoncement. Je suis à gauche, d'une gauche responsable qui a gouverné, qui connaît la réalité de la difficulté de réformer, mais sans renoncer à mes valeurs", conclue celui qui n'a évidemment pas demandé d'investiture de la République en marche.

