Christian Estrosi demande l'annulation de l'arrivée du Paris Nice et rouvre la Promenade des Anglais

Christian Estrosi opposé à un troisième week-end de confinement annonce qu'il va rouvrir la Promenade des Anglais et demande l'annulation de l'arrivée de la course cycliste Paris Nice dans sa ville. Un revirement complet 15 jours après avoir demandé un confinement.

Après avoir demandé des mesures fortes et un confinement au gouvernement pour enrayer la hausse de l'épidémie de Covid à Nice, Christian Estrosi change totalement de position.

Après l'annonce mercredi 10 mars du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à l'issue du conseil des ministres de prolonger le confinement à Nice pour un troisième week-end, le maire a d'abord déclaré sur Twitter "ce n'était pas ma recommandation". Christian Estrosi se déclare désormais contre un confinement car le taux d'incidence de 473 pour 100 000 habitants a nettement baissé en deux semaines même si il reste le plus élevé de France.

Une Prom' ouverte

Christian Estrosi a réuni son Conseil Scientifique dans la foulée mercredi pour annoncer à la sortie à 21H15 dans un communiqué la réouverture de la Promenade des Anglais alors qu'il avait décidé l'inverse pour les deux précédents week-ends.

Pas de Paris Nice mais un Paris qui se termine où ?

Christian Estrosi ajoute à la fin de son communiqué "pour plus de cohérence, je demande l'annulation de l'arrivée du Paris-Nice telle que programmée" La formulation est vague. Le maire de Nice demande t-il aux organisateurs de l'évènement de modifier la fin du parcours prévu dans la ville? sérieux? Les coureurs arriveront où, quand? Existe -t'il un plan B pour une arrivée en dehors de la zone de confinement? Les regards sont braqués désormais vers A.S.O., la préfecture des Alpes Maritimes et toujours vers le maire de Nice avec qui les virages sont décidément fréquents.