Au lendemain de la sortie médiatique très acide d'Eric Ciotti sur Christian Estrosi, le sénateur Les Républicains Henri Leroy en a remis une couche sur France Bleu Azur. Pour lui, le maire de Nice doit clarifier sa situation, et vite.

Alpes-Maritimes, France

La semaine dernière, Henri Leroy, sénateur Les Républicains dans les Alpes-Maritimes et ancien maire de Mandelieu-la-Napoule, a écrit à Laurent Wauquiez, le patron du parti, pour demander une clarification sur la position de Christian Estrosi, accusé depuis des mois d'être trop proche du gouvernement.

Dimanche, sur BFM TV, Eric Ciotti a lui aussi lancé l'offensive sur le maire de Nice. "Nice c'est aujourd'hui plus de dette, plus d'impôts, plus de dépenses publiques. Je veux mettre en garde contre cette dérive." La bataille pour la mairie de Nice semble lancée.