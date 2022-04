Christian Estrosi futur ministre ? "Je ne céderai à aucune sirène qui m'appellerait"

Le maire de Nice Christian Estrosi fait campagne pour Emmanuel Macron, il a suivi le débat entre le président sortant et Marine Le Pen ce mercredi soir et estime que les lignes n'ont pas bougé.

La question commence à l'agacer : Christian Estrosi assure qu'il ne briguera pas un ministère si jamais Emmanuel Macron était reconduit pour un second mandat dimanche : "lundi 25 au matin, je serai à 300% à mon bureau, et dans la rue parmi les niçois et je ne céderai à aucune sirène qui m'appellerait." La question lui est régulièrement posée et pour cause : il mène une campagne très active pour Emmanuel Macron depuis plusieurs mois déjà.

Un candidat "plus réaliste" face à une candidate "plus floue" lors du débat d'entre-deux-tours

Ce mercredi soir, il a d'ailleurs regardé le débat d'entre-deux-tours. "Je n'ai pas le sentiment que le débat ait apporté un changement radical de position des uns et des autres dans la campagne. Mais je pense que sur la forme, il y a eu celui qui a l'expérience qui a été réaliste et concret d'un côté, Emmanuel Macron, et une candidate plus floue, plus brouillonne, qui cherchait ses mots et qui a eu du mal sur le pouvoir d'achat à justifier comme elle financerait un certain nombre de mesures."