Christian Estrosi, invité de France Bleu Azur, veut représenter "tous les Niçois" s'il se représente aux municipales

Nice, France

Christian Estrosi se présente comme le maire de "tous les Niçois", même s'il rappelle son appartenance aux Républicains, il "n'administre pas la ville au nom d'un parti politique, et sur sa liste il a toujours regroupé des personnes d'horizons divers", prévient-il. A un an des élections municipales, Christian Estrosi rappelle qu'il "a tendu la main à Eric Ciotti", son principal challenger attendu. Les derniers sondages concernant les municipales les donnent au coude à coude, le maire sortant en tête. Pour Christian Estrosi, "on est plus fort dans l'unité".

Christian Estrosi, le maire de Nice

"Il faut redonner la parole aux Français par référendum"

Christian Estrosi espère qu'Emmanuel Macron ce lundi soir fera des annonces pour que l'on "redonne la parole aux Français sur des questions institutionnelles, économiques et sociales." Il souhaite "une baisse d'impôt sur le revenu pour les plus modestes, mais un impôt payé par tous, même 5 euros symboliques." Christian Estrosi est aussi favorable à une indexation des petites retraites sur coût de la vie.

L'affaire Geneviève Legay : "Je redis mon soutien aux policiers"

A la question y a-t-il eu des erreurs, des manquements, dans la gestion de l'affaire de Geneviève Legay, de la part des autorités préfectorale ou judiciaire, Christian Estrosi laisse l'enquête avancer : "le préfet a su répondre à la gestion des manifestations. Je redis toute ma compassion à cette manifestante blessée, mais les forces de l'ordre font aussi un travail difficile depuis des mois et je leur redis mon soutien."