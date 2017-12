Marseille, France

Christian Estrosi, invité de France Bleu Provence ce mardi, a déclaré qu'il était "un homme libre". Au lendemain d'une rencontre avec Christophe Castaner, le maire de Nice a expliqué ce qui le rapprochait du délégué général de LREM. "Moi, insiste Christian Estrosi, je n'ai pas hésité entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron entre les deux tours de l'élection présidentielle, pas plus que Christophe Castaner entre Marion Maréchal-Le Pen et moi aux élection régionales".

"Je suis républicain"

"Nous sommes deux républicains" précise Christian Estrosi. "Nous (avec Christophe Castaner) estimons à un moment dans l'histoire de notre pays, alors que les choses ne vont pas forcément bien sur le plan du chômage, que nous sommes en guerre contre le terrorisme, qu'après le chamboule-tout qui a eu lieu au printemps dernier aux élections présidentielle et législatives, qu'il vaut mieux préférer son pays à son parti".

Charge contre Sens commun

Christian Estrosi est revenu sur les sifflets dont il a été victime lors du meeting de François Fillon en avril dernier. "Les seuls sifflets que j'ai eu, venaient de partenaires indigents aux sein des Républicains qui ont complètement dénaturé l'UMP". Et Christian Estrosi de cibler "Sens commun dont nous savons qu'ils sont extrêmement proches du Front National. Ce ne sont pas mes valeurs politiques".

"Si le choses ne sont pas clarifiées avec le FN, j'en tirerai toutes les conséquences."

Le premier vice-président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur appelle Les Républicains à prendre leurs distances avec le FN. "J'entendais madame Calmels, première vice-présidente des Républicains, dire que pour l'instant il n'y pas d'alliance avec le Front national. Si les choses ne sont pas totalement clarifiées et s'il continue à y avoir des propos extrêmement violents contre le président de la République et décréter que nous sommes simplement un parti d'opposition, c'est-à-dire un parti qui ne sert à rien, et bien j'en tirerai toutes les conséquences", prévient Christian Estrosi.

25.000 places de parking créées au Castellet

Christian Estrosi a précisé le dispositif mis en place en juin prochain au Castellet pour le Grand Prix de F1. Des A319 et des Boeing 737 pourraient se poser. "Le circuit Paul Ricard au Castellet a une piste homologuée pour de tels atterrissages", a indiqué celui qui est président du Groupement d'intérêt public (GIP) Grand Prix de France Le Castellet.

Par ailleurs, 25.000 places de parkings avec accès direct aux tribunes vont être créées, "dans un rayon d'un kilomètre autour du circuit" .

Un roadshow à Marseille

Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, a confimé qu'en marge du Grand Prix de France, un "roadshow" avec des F1 dans le centre de Marseille entre le Mucem et l'Hôtel de Ville serait organisé. "Je m'en réjouis", a réagi Christian Estrosi.

