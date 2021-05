Christian Estrosi quitte Les Républicains et dénonce une dérive de son parti

"J'ai donc décidé de me mettre en congés des Républicains [...] Je m'en vais de LR" C'est par ces mots accordés au journal Le Figaro que Christian Estrosi annonce sa prise de distance avec son parti. Mais le maire de Nice précise également qu'il se met en congés le temps que des clarifications arrivent de la part des instances nationales. "Les Républicains doivent, de mon point de vue, dire clairement, qu'en toutes circonstances et dans toutes les élections, ils feront barrage à l'extrême droite avant toute chose."

Ainsi, il peut également part ce retrait se ranger aux côtés de deux autres poids lourd de la droite. "J'ai donc désormais le même statut que Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, sans forcément partager les mêmes analyses. Ils ont démissionné avant moi, on ne leur oppose pas de haine. Je demande le même respect. Quitter mon parti est une décision pénible pour le gaulliste que je suis. Mais les fondamentaux portés par Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac sont ma référence. J'y suis attaché. Et je veux dire à tous les électeurs attachés à ces valeurs qu'ils ne se désespèrent pas, car même en dehors j'ai la ferme attention de contribuer à porter ces valeurs, ce que hélas notre parti ne fait plus".

Alors que faire maintenant ?

En toute fin d'interview, Christian Estrosi, après avoir copieusement accusé Eric Ciotti et les décideurs nationaux de pactiser avec le RN et d'avoir été violent avec lui et Hubert Falco, ouvre la porte sur son avenir politique. "Il est temps de reconstituer une grande formation politique moderne pour rassembler les gens de droite et du centre autour d'un vrai projet où l'on ne passe pas son temps à parler de soi en bureau politique mais d'industrie, d'environnement, de sécurité, d'immigration contrôlée." Un avenir qui passera peut-être par son parti, déjà créé, La France Audacieuse, qui regroupe des élus comme lui d'un peu partout en France.