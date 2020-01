Christian Estrosi propose de prolonger la promenade du Paillon vers le Nord à Nice

Nice, France

Christian Estrosi lance sa campagne pour les élections municipales de mars 2020 ce dimanche. Le maire de Nice, a tenu son premier meeting pour annoncer son programme. Son projet phare est axé sur l'écologie avec le prolongement de la promenade du Paillon vers le nord.

Il entend démolir le Théâtre national de Nice (relocalisé ensuite dans l'ancienne église des Franciscains, dans le Vieux-Nice) ainsi que le palais Acropolis. Toujours dans le domaine de l'écologie, Christian Estrosi promet, s'il est réélu, de réaménager la voie Mathis en la rendant plus verte et en y installant des panneaux photovoltaïques. Sur l'ensemble de la ville, le maire sortant promet 50 hectares de verdure en plus en six ans.

Un centre d'hyper-vision

En ce qui concerne la sécurité, le maire souhaite "un centre d’hyper-vision" pour relier toutes les caméras de la ville. Il se trouvera dans un hôtel de police mutualisé entre la police nationale et la police municipale à l'hôpital Saint-Roch.

En matière de culture, Christian Estrosi a évoqué la "remise à niveau de notre patrimoine et équipements et en particulier des musées et des grandes sites urbains comme Cimiez", ainsi que la création d'une carte "de citoyenneté niçoise" permettant un accès facilité aux structures sportives, culturelles et de loisirs.