Christian Estrosi rejoint le parti politique d'Edouard Philippe et quitte définitivement les LR

Ils lèvent les bras ensemble sur la petite scène dressée pour la réunion publique de soutien à Emmanuel Macron en ce mercredi midi dans un hôtel faisant face à la méditerranée. Christian Estrosi, maire de Nice et Edouard Philippe, maire du Havre sont en duo. L'aboutissement d'un lent mais sûr basculement de Christian Estrosi dans le camp de la majorité présidentielle. Après avoir quitté Les Républicains en mai dernier, après avoir organisé un comité de soutien au président actuel, Christian Estrosi aujourd'hui annonce rejoindre le parti politique d'Edouard Philippe: Horizons. La France Audacieuse, regroupement d'élus locaux créé par le maire de Nice, rejoindra elle la grande majorité macroniene au sein d'Ensemble Citoyens.

Filiation assumée avec le RPR ou l'UMP

Entouré d'élus azuréens, régionaux et de quelques maires venant d'ailleurs, Christian Estrosi affirme à la tribune: "Oui, je suis de droite et je ne m'en excuse pas ! Et c'est en tant que tel que je m'engage avec toi cher Edouard, et avec vous mes amis partout en France, à défendre notre héritage et à porter nos valeurs de la droite et du centre". L'ex Les Républicains cite ensuite sa filiation: le RPR, l'UMP, Nicolas Sarkozy, expliquant qu'il n'y a qu'Horizons qui "peut aujourd'hui légitimement revendiquer cet héritage". Edouard Philippe prend ensuite la parole. Il précisera qu'Horizons avec Christian Estrosi a un but: "peser sur la majorité présidentielle. Il faut un président solide avec une majorité élargie. Nos convictions doivent être présentes". Pour ce faire, l'ancien premier ministre pourra désormais très officiellement compter sur le maire de Nice. On attend désormais le même ralliement de la part du président de la région Sud-Paca, Renaud Muselier.

