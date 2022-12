Christian Estrosi répond à Eric Ciotti après son attaque sur sa gestion de la métropole

Christian Estrosi et Eric Ciotti à Plan-du-Var

Après la torpille envoyée par Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, dans une lettre ce vendredi 23 décembre, Christian Estrosi lui a répondu, quelques heures plus tard.

"Dans une lettre qui transpire la haine, tu m'invites à me ressaisir", réplique Christian Estrosi. Le président de la métropole insiste notamment sur la future augmentation du prix des tickets de tramway et de bus et renvoie Eric Ciotti à ses responsabilités : "tu es le responsable public qui, en 2012 à la tête du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, a décidé, alors que tu disposais de la compétence en matière de transports publics, de mettre fin à la contribution annuelle de 5,83 millions d'€ que l'institution, dont tu es le maître de fait à défaut d'en être le Président de droit, versait à notre régie des transports".

Christian Estrosi accuse aussi son adversaire de ne pas dire la vérité : "toi qui as érigé le mensonge en doctrine politique". Il conclue : "tu préfères convier les seniors dans des 'dancings pour t'y faire acclamer plutôt que d'ouvrir les vannes des subventions".