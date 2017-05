Christian Estrosi revient pour les législatives, Eric Ciotti est-il menacé pour sa réélection ?

Les Républicains se mettent en ordre de bataille dans les Alpes Maritimes pour préparer les législatives. Selon Marie-Ange Grégory, chercheuse en science politique, le parti LR est plus que jamais divisé localement avec deux hommes fort et deux visions différentes Eric Ciotti et Christian Estrosi.

Les républicains préparent activement la campagne des législatives dans les Alpes Maritimes pour ne pas perdre leur leadership.

Les élus LR veulent reconquérir les voix qui se sont envolées avec l'affaire Fillon dans un fief historique dans lequel Marine Le Pen a fait des scores élevés au premier tour et Emmanuel Macron a emporté le second tour.

Christian Estrosi veut rependre la main

"On se souvient des sifflets lors de ses meetings récents souligne Marie-Ange Grégory, chercheuse en politique sur Nice et Aix-en-Provence, et on voit une vision différente avec Eric Ciotti. Il y a deux hommes forts et deux visions qu'il faudra concilier. Et il y a des quartiers où Les Républicains n'ont pas fait le plein des voix comme aux élections locales.

Eric Ciotti est -il en danger sur la première circonscription de Nice?

Il peut y avoir des triangulaires comme dans la première circonscription du député sortant LR Eric Ciotti sur Nice. Selon Marie-Ange Grégory " il faudrait 27 000 voix environ pour se maintenir au second tour or sur le premier tour de la présidentielle : François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont été très largement au-dessus de ces 27 000 voix. Avec 40 000 voix pour Marine Le Pen, 42 000 voix pour François Fillon et 33 000 voix pour Emmanuel Macron, une triangulaire est donc possible. Pour les législatives tout dépendra en partie de l'abstention d'habitude plus élevée pour les législatives."

enfin "le Front National pourrait être une menace pour Les républicains"sur la circonscription de Menton et celle de Lionnel Luca où le FN a atteint des scores très élevés".