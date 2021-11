Christian Estrosi souhaite la réélection d'Emmanuel Macron

Christian Estrosi persiste et signe ! Il vient ce dimanche de s'associer à une tribune de plusieurs élus de France demandant à Emmanuel Macron de se présenter et si possible d'être élu. "J'appelle à un second mandat d'Emmanuel Macron" explique-t-il sur tweeter mais aussi donc dans la presse avec cette tribune dans le JDD, le Journal du Dimanche qui demande un second mandat pour le président en place. Une tribune signée par plus de 600 maires dont Hubert Falco, maire de Toulon, et Edouard Philippe, maire du Havre

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix