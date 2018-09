Le département des Alpes-Maritimes et la mairie de Nice ont annoncé jeudi des baisses d’impôts pour 2019. Des annonces qui interviennent le même jour entre Christian Estrosi et Eric Ciotti, drôle de coïncidence.

Nice, France

Le département des Alpes-Maritimes et la mairie de Nice annoncent le même jour jeudi des baisses d’impôts pour 2019.

5% de réduction de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le département, soit 15 millions d'euros rendus aux contribuables selon le département. Du côté de Nice, on annonce une baisse du taux sur les impôts locaux de 4 % en 2 ans, et également une réduction de 18% de la taxe des ordures ménagères pour toute la métropole.

Des annonces faites le même jour par Christian Estrosi, président de la métropole et maire de Nice et en face par Eric Ciotti député et ancien président du conseil départemental. Plus personne n'ignore la rivalité qui existe entre ces 2 anciens alliés.

Tout s'est joué en quelques heures

Ce jeudi, Eric Ciotti invite la presse à un rendez vous au conseil départemental pour annoncer une baisse des impôts et à la surprise générale en tout début d'après midi le quotidien régional sur son site annonce une baisse des impôts sur Nice. Sur cette simultanéité Eric Ciotti ironise ne croit pas au hasard et en profite pour pointer du doigt les finances de la Métropole. Christian Estrosi assure que rien n'était prémédité qu'il a juste répondu à la question d'un journaliste et il en profite lui aussi pour tirer à boulets rouge sur les finances départementales.