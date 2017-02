Christian Favier : "On ne doit pas transiger avec l'exemplarité des élus"

La corruption, les élections présidentielles et la candidature de Jean Luc Mélenchon, le rééquilibrage de l'installation des bureaux entre l'Ouest et l'Est parisien : ce sont les sujets abordés par Christian Favier à 8h15 sur France Bleu.

Christian Favier, sénateur du Val-de-Marne et président du Conseil départemental, était sur France Bleu à 8h15.

A retenir

Le texte adopté par les parlementaires pour les affaires de corruption

Les affaires de corruption ou de détournement de fond de plus de 12 ans ne pourront plus donner lieu à des poursuites judiciaires : c'est le texte voté par les parlementaires. "C'est extrêmement choquant car je ne vois pas au nom de quoi il y aurait cette espèce d'exception sur les délits financiers... pour nous il n'y a pas de prescription à avoir sur les délits financiers".

La manifestation contre la corruption à Paris

"On n'est pas simplement dans la protestation. Il y a une colère profonde qui peut avoir une répercussion politique diverse... par un vote pour l'extrême droite".

Les bureaux à Paris

Christian Favier a décidé de se mobiliser pour rééquilibrage de l'implantation des bureaux à Paris "Il y a un déséquilibre entre l'Ouest parisien qui capte l'essentiel de ces constructions nouvelles (75%) et l'Est parisien qui a du mal aujourd'hui à décoller". Christian Favier va interpeller le gouvernement sur le sujet, ce mardi, pour savoir les mesures qu'il compte prendre pour rétablir l'équilibre.

