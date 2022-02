Christian Jacob à Biarritz pour mobiliser et rassurer les soutiens de Valérie Pécresse

Christian Jacob a réuni une centaine de personnes à la salle de spectacle "Le Colisée", à Biarritz mercredi 16 février. Avec autour de lui les têtes de proue locales du parti de droite, le président du parti Les Républicains (LR), a tenu à réaffirmer son soutien à celle qui a été élue par les adhérents, affaiblie ces derniers jours par un meeting au discours controversé et des défections.

Le budget, l'immigration, la souveraineté

Sur scène et autour de Christian Jacob, sept élus locaux dont Maider Arosteguy, maire de Biarritz, mais aussi Max Brisson, sénateur des Pyrénées-Atlantiques.

à lire aussi Les grandes lignes du programme de Valérie Pécresse, désignée candidate LR à la présidentielle

Celui qui se fait appeler "président" par 130 militants à la moyenne d'age avancée en face de lui, a défendu la candidate du parti pendant une heure : "Valérie Pécresse annonce dans son projet la nécessité d'une réforme de notre constitution pour qu'il y ait la mise en place de plafonds annuels de quotas d'immigration." Christian Jacob a aussi largement relayé les propositions de la candidate de droite sur le temps de travail, mais aussi sur sa solidité en termes de rigueur budgétaire."L'année où Valérie a été ministre du Budget, c'est la seule année depuis 30 ans où le budget a été maintenu en équilibre et où les dépenses publiques n'ont pas augmenté."

La très grande majorité des 130 participants au meeting étaient des retraités. © Radio France - Simon Cardona

Les militants abattus par le silence radio de N. Sarkozy

Il a fallu aussi rassurer, souder une famille politique inquiète après plusieurs départs de la part de poids lourds des LR. Un militant prend la parole pour évoquer "les traitres comme Madame Dati, Monsieur Raffarin." Sans compter "Eric Woerth qui a décidé de changer de camp" ajoute un autre.

à lire aussi Un mail de Guillaume Peltier en soutien à Eric Zemmour envoyé aux adhérents LR crée la polémique

Des militants orphelins de leur chef historique. "Monsieur Sarkozy a été un bon président, mais son attitude est très ambiguë à l'heure actuelle." Applaudissements dans la salle pour remercier cet adhérent qui prononce ce que tout le monde pense. "Il me semble que la moindre des choses dans l'ambiance qui est la nôtre, aurait été d'exprimer un soutien clair à Valérie Pécresse."

"Moi je n'ai pas de doute sur son choix final", rétorque Christian Jacob qui rappelle qu'il faut compter avant tout "sur ceux qui sont là, qui sont solides, qui tiennent la maison et qui sont dieu merci beaucoup plus nombreux." Avant d'entonner avec tout le monde la Marseillaise, à côté du drapeau tricolore et de l'ikurriña installés sur la scène de la salle de spectacle du Colisée.