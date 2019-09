Christian Jacob aux militants LR à Saint-Cyr-sur-Loire: reconstruire avec vous l'unité du parti

Indre-et-Loire, France

A Saint-Cyr-sur-Loire, Christian Jacob est venu dire aux militants LR que le parti gaulliste voulait rebâtir et se reconstruire autour d'eux et avec eux sur la base des territoires. Le candidat à la présidence de LR, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, était l'invité de la fête départementale de LR en Indre et Loire. 200 militants étaient présents à Saint Cyr. C'était moins que l'an dernier, il faut dire que le parti a perdu en Touraine près de 1500 adhérents après les déroutes de la présidentielle, des législatives et des européennes. Après la démission de Laurent Wauquiez, trois candidats font campagne avant l'élection du 12 octobre pour la présidence de LR: Christian Jacob, Guillaume Larrivé et Julien Aubert.

Christian Jacob a prôné l'unité pour reconstruire LR et il a dénoncé tous les accords de parti avant les municipales de 2020, allusion aux maires "macron compatible" qui seraient tentés par un accord avec LREM.

Lorsqu'un maire LR se présente sous ses couleurs il est réélu, pourquoi, parce que le mandat local est concret, il faut être solide sur ses convictions et avoir cette capacité de rassembler, moi je ne suis pas inquiet par le bal des opportunistes qui frappent à la porte de LREM pour négocier des accords. Je suis contre tout accord de parti, ce n'est pas comme çà qu'on bâtit un projet municipal -Christian Jacob

A St Cyr, tout le monde était derrière Christian Jacob et contre les élus LR un peu trop tentés par un rapprochement avec La République en Marche. Philippe Briand fait un état des lieux du nombre de militants et adhérents LR en Touraine. Et en accord avec Christian Jacob, il pense qu'il faut rebâtir sur la base des succès de LR aux élections territoriales.

Notre parti a fondu en terme du nombre de militants, en Touraine on a plutôt bien résisté, on a perdu 1500 militants, mais on était habitué à 3000 chez nous. L'origine du parti gaulliste c'est un mouvement de militants. Ecouter, respecter, entendre, être attentif et bâtir ensemble. C'est comme cela qu'on refera l'unité de LR -Philippe Briand

Christian Jacob tiendra encore 37 réunions publique d'ici le 1er tour de l'élection à la présidence de LR.