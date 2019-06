Les Républicains : Gaël Perdriau ravi d'accueillir Christian Jacob qui lance sa campagne à Saint-Étienne

Saint-Étienne, France

Qui pour diriger le navire des Républicains ? Les militants seront appelés à voter à l'automne prochaine pour élire un nouveau président après la démission de Laurent Wauquiez. Christian Jacob est candidat, l'actuel président du groupe à l'Assemblée nationale entre en campagne à Saint-Étienne ce mercredi 26 juin. Il sera reçu par son ami Gaël Perdriau.

Des valeurs similaires

Le maire de Saint-Étienne est satisfait que Christian Jacob choisisse sa ville pour son premier déplacement de campagne : "Il a été très sensible à la tribune publiée par Le Point que j'ai signée" préciseGaël Perdriau. Il poursuit : "Les valeurs que j'ai exprimées se retrouvent dans le projet qu'il souhaite porter. Ce n'est sans doute pas un hasard s'il a décidé d'organiser sa première réunion pour la campagne à la présidence des LR à Saint-Étienne".

L’élection du président des Républicains est prévue les 12 et 13 octobre. "Si aujourd’hui Christian Jacob souhaite s’inspirer de ce que j'ai pu impulser pour que Les Républicains retrouvent leurs valeurs, j'en suis très heureux, et _s'il souhaite que je participe j'en serai très heureux_".

Des fonctions nationales ?

Doit-on comprendre que si Christian Jacob était élu, le maire de Saint-Étienne aimerait un poste au sein du parti ? Gaël Perdriau botte en touche : "On verra qu'elle équipe il veut constituer, après il faudra voir si je suis disponible, peut-être que j'aurai fait part de me représenter ou pas à la mairie de Saint-Étienne et ça va forcément jouer pour la suite".