Christian Millet-Barbé (En Marche!) : "Je suis favorable à un premier ministre de centre-droit"

Ex-républicain, le deuxième adjoint au maire de Bayonne, Christian Millet-Barbé, a rejoint les rangs d'"En Marche!" avant le premier tour de la présidentielle. Il se dit favorable à un rapprochement entre Emmanuel Macron et Alain Juppé et espère voir nommé un premier ministre de centre-droit.

Lui ne sera pas candidat aux législatives, il n'a pas fait "acte de candidature", mais il est désormais un "marcheur" converti. Christian Millet-Barbé, adjoint à la mairie de Bayonne a, juste avant la présidentielle, rendu sa carte des Républicains pour rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Il explique son choix à cause des "fautes morales de François Fillon", qui avait montré un "autre visage" au moment des primaires.

Le centre doit être représenté dans le gouvernement

Christian Millet-Barbé avait soutenu activement Alain Juppé lors de la campagne des primaires à droite. Il espère que ce courant sera représenté dans le gouvernement. "On voit bien qu'il y a une ouverture nécessaire. Il est évident qu'il y a des rapprochement qui sont à l'oeuvre et en particulier ce candidat que j'ai beaucoup soutenu, Alain Juppé. [...] Je suis preneur d'un premier ministre issu des rangs d'Alain Juppé et du centre-droit", estime l'élu bayonnais. "LR est un parti fracturé et le candidat Fillon est désavoué avec le programme présenté aux législatives. Il y a un rapprochement nécessaire entre en Marche et le centre droit."

"Je suis un gaulliste social [...] mais pas comme Nicolas Dupont-Aignan et je lui dénie le droit de se qualifier ainsi. Ce qu'il a fait en ralliant Marine Le Pen est innacceptable." Quant à Emmanuel Macron il "adhère aux idées" : "J'ai découvert un certain nombre de choses intéressantes. Des équipes jeunes et motivées, une façon de faire différente, moins pyramidale, avec des groupes de travail."

Les législatives, les ambitions de Valls

Sur le plan local, Christian Millet-Barbé estime que la voie est libre pour les candidatures en Pays Basque. "Au plan local, les sortantes sont socialistes et donc là, le jeu est ouvert. Il n'y a pas à droite et au centre de personnalité qui puisse revendiquer le droit d'être candidat et c'est ce qui est intéressant."

Mais il a déjà une préférence pour la cinquième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. "Il faut renouveler, que le centre soit représenté et que des femmes soient nommées, estime Christian Millet-Barbé. Donc la candidature de Florence Lasserre est assez légitime."

Enfin, sur le cas de Manuel Valls, l'élu basque comprends que la question soit "extrêmement sensible". Néanmoins, il considère l'ancien premier ministre, prétendant à l'investiture "En Marche !" a Evry (région parisienne), comme "quelqu'un courageux". Il "avait fait le job en tant que premier ministre ou à l'Intérieur" : "Je ne suis pas hostile à ce qu'il rejoigne la République en Marche".