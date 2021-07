Christian Poiret, élu président du conseil départemental du Nord

Christian Poiret a recueilli 52 voix. A 63 ans, il succède à Jean-René Lecerf. Il était 1er vice-président de la collectivité depuis 2015, maire de Lauwin-Planque dans le Douaisis depuis 1995. "Le moment est beau, a déclaré le nouveau président, une fois assis dans le fauteuil de président. Il a appelé au travail en commun, au-delà des étiquettes partisanes pour piloter "le navire départemental" et s'est adressé à Gérald Darmanin :

Je souhaite travailler étroitement avec le gouvernement et je le dis en vous regardant Monsieur le Ministre.

Trois autres candidats

Les 4 groupes politiques représentés dans l'hémicycle ont chacun désigné un candidat au poste de président du département. Didier Manier (groupe socialistes et républicains) a recueilli 13 voix, Charles Beauchamp (communistes et républicains) 9 voix et Stéphanie Bocquet (EELV et Générations) 6 voix.

Hommage à Jean-René Lecerf

Dès le début de la séance d'installation, le communiste Bernard Baudoux, qui présidait la séance, a rendu hommage au président sortant (divers droite) du conseil départemental, Jean-René Lecerf qui ne se représentait pas mais était présent en loge :

Je veux te remercier pour n'avoir jamais hésité à t'engager pour les valeurs républicaines.

Dans l'entre-deux-tours, Jean-René Lecerf avait systématiquement appelé à voter pour les adversaires du Rassemblement qu'ils soient de droite ou de gauche. L'ensemble des élus a longuement applaudi lors d'une standing-ovation Jean-René Lecerf.