Christian Troadec pourrait s'exprimer sur les polémiques lors de la session du Conseil régional

Le Conseil régional de Bretagne se réunit pour trois jours, à partir de ce jeudi. C'est la session la plus importante de l'année : la session budgétaire. Le maire de Carhaix, Christian Troadec, pourrait s'y exprimer concernant trois affaires qui font polémique.

Christian Troadec, maire de Carhaix et vice président du conseil régional

Le Conseil régional de Bretagne se réunit pour trois jours à partir de ce jeudi 24 février. C'est la session la plus importante de l'année : la session budgétaire alors que Loïg Chesnais-Girard a une majorité relative et que la campagne pour l'élection présidentielle peut être propice à des radicalités. Le maire de Carhaix, vice-président du conseil régional, Christian Troadec, pourrait s'y exprimer concernant trois affaires : une plainte d'un bénévole des Vieilles Charrues pour insultes, une soirée arrosée en décembre à la mairie de Carhaix et un vote polémique.

"Un acharnement à quelques semaines des législatives"

Christian Troadec va probablement parler "d'acharnement à quelques semaines des législatives." Concrètement, il y a une plainte d'un bénévole du festival des Vieilles Charrues qui dit avoir été insulté lors d'un contrôle concernant des personnes accompagnant Christian Troadec. La justice a condamné Christian Troadec à 2.500 euros d'amende, mais l'élu s'oppose à cette ordonnance et veut être totalement blanchi. Il dit n'avoir jamais insulté de bénévole. L'affaire passera au tribunal le 4 avril.

Il y a aussi une polémique après l'organisation d'une soirée municipale le 10 décembre dernier, annulée en raison du Covid-19 et qui s'est finalement tenue en petit comité, tard dans la nuit en présence du maire. L'association anti-corruption AC!! a porté plainte pour détournement de bien public. Le bureau de la communauté de communes de Carhaix aurait voté la prise en charge d'éventuels frais de défense par la collectivité. Mais il y a une interrogation sur les conditions de ce vote, qui a finalement été annulé. Bref, il y a matière à éclaircissements.

On ignore quand aurait lieu cette prise de parole

On ignore quand pourrait avoir lieu cette prise de parole. Christian Troadec doit intervenir vendredi dans la partie budget, sur les langues de Bretagne, et samedi sur la convention sur les langues avec l'État.