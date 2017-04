Christiane Taubira en meeting à Pau pour soutenir Benoit Hamon

L'ancienne Ministre de la justice Christiane Taubira était en meeting à Pau lundi soir pour soutenir Benoit Hamon, et tenter de relancer l'espoir malgré les mauvais sondages.

Christiane Taubira était en meeting à Pau lundi soir, pour soutenir pour soutenir le candidat socialiste Benoit Hamon. Un meeting modeste dans l'auditorium du palais Beaumont.

Un meeting en comité réduit

Dans l'auditorium du Palais Beaumont, 500 personnes sont venues voir l'ancienne Garde des Sceaux et porte-parole de la campagne. Au premier rang les élus socialistes du département, le premier secrétaire du PS dans le département Stéphane Coillard, la sénatrice des Pyrénées-Atlantiques Frédérique Espagnac, le candidat aux législatives dans la première circonscription Jérôme Marbot, mais aussi les députées Martine Lignière-Cassou et députée Nathalie Chabane. Et bien sûr des militants, qui essayent d'y croire encore malgré les mauvais sondages.

[Les sondages] je ne m'en préoccupe jamais" - Christiane Taubira

Christiane Taubira est venue défendre le programme de Benoit Hamon sur le fond

Les militants veulent y croire

D'après les dernières estimations, le candidat socialiste dégringole dans les sondages, avec moins de 10% d'intentions de votes, ce qui le place à la quatrième place, loin derrière ses concurrents directs Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Mais les militants béarnais veulent encore y croire, et surtout ne veulent pas regarder les sondages. Emmanuel Macron est pourtant dans toutes les bouches, et certains le reconnaissent à demi-mot, Benoit Hamon président, ce ne sera pas pour cette fois.