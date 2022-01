Présidentielle 2022 : Christiane Taubira en visite en Isère, "je dois prendre ma part, il faut se battre"

C'est une candidate vivifiée par les encouragements des personnes croisées à Pont-de-Claix qui s'est présentée. "Je crois en vous", lui lance un passant, "je ferai du mieux possible", lui répond Christiane Taubira. L'ancienne ministre de la Justice, en visite en Isère ce mardi, s'est une fois de plus justifiée sur sa candidature à l'élection présidentielle 2022. "Les gens sont là. On ne peut pas prendre acte d'être éliminé. Je puise de l'énergie chez les gens, c'est ça qui fait qu'on peut pas rester chez soi et considérer que c'est fichu. Je dois prendre ma part, il faut se battre, les gens méritent ça." Proche de ses partisans et des élus locaux, c'est en tout cas ce qu'elle veut montrer. "Elle amène de la hauteur, tout en étant ancrée dans la réalité de la société française", l'encense Christophe Ferrari.

La candidate a passé l'après-midi à Pont-de-Claix, avant de rencontrer des associations étudiantes à Saint-Martin-d'Hères © Radio France - Shannon Marini

Accueillie par le maire de Pont-de-Claix et président de la Métro, soutien de la candidate comme il l'avait annoncé sur notre antenne, il l'a ensuite emmener voir la ZAC des Minotiers : un chantier de 25 hectares qui doit accueillir d'ici 2039, 2.000 logements. Un modèle pour Christiane Taubira qui salue ici l'initiative des élus locaux comme Christophe Ferrari.

Encadrer les loyers

La question des logements ne doit cependant pas reposer uniquement sur les territoires, l'État doit prendre sa part, ce qu'il n'a pas fait sur le dernier quinquennat, selon elle. "Les tensions sur le marché font qu'il y a des sociétés privées qui profitent du marché, regrette la candidate. J'assume parfaitement qu'il faut réguler cette activité et qu'il faut généraliser l'encadrement des loyers. La politique de l'Etat, sur les APL par exemple, précarise. Quand on voit le résultat de la précarisation de millions de personnes, ça coûte plus cher à l'Etat que de construise. Il faut que l'Etat fasse son travail. On fait de la politique pour les citoyens, la justice et l'équité, pas pour faire plaisir à quelques personnes qui multiplient leurs profits."