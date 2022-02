Présidentielle 2022 : Christiane Taubira vient prôner le réchauffement de la gauche sur l'Ile d'Oléron

La course à la présidentielle de Christiane Taubira fait étape sur l'Ile d'Oléron ce jeudi. Une campagne menée contre vents et marées à gauche. Ca tombe bien, la journée oléronaise sera consacrée au dérèglement climatique et à la pollution des eaux.