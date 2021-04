Christine Bouquin, la présidente du département du Doubs est candidate à sa réélection

L'actuelle présidente du département du Doubs, Christine Bouquin a annoncé être candidate à sa réélection les 20 et 27 juin prochains. En binôme avec Christian Méthot, maire de Meslières, elle conduira une liste de la droite et du centre qu'elle présentera en détail le 6 mai.

Christine Bouquin a convoqué la presse jeudi 29 avril, dans le parc de la gare d'Eau, à Besançon, pour annoncer sa candidature à sa réélection à la tête du département du Doubs. Les 20 et 27 juin 2021, elle conduira une liste "de la droite et du centre". Son binôme est Christian Méthot, l'actuel maire de Meslières. Christine Bouquin promet "beaucoup de renouvellement" et annonce les 76 noms de la liste le 6 mai prochain.

Christine Bouquin à la tête d'une liste "de la droite et du centre avec beaucoup de renouvellement"

Christine Bouquin affirme être "toujours aussi déterminée" pour un nouveau mandat. L'actuelle présidente du département du Doubs officialise donc le début de sa campagne électorale pour les élections départementales 2021. Femme de droite mais non encartée, elle veut travailler "avec une ouverture d'esprit", notamment avec l'UDI.

