Christophe Bailliet, élu de Châteauroux, est mort

Le conseiller municipal et vice-président de Châteauroux Métropole délégué à la Transition écologique et l'urbanisme est mort des suites d'une longue maladie ce mardi.

Christophe Bailliet est mort à 53 ans "des suites d'une longue maladie", annonce la mairie de Châteauroux dans un communiqué ce mardi. Il était conseiller municipal de la ville et vice-président de Châteauroux Métropole délégué à la Transition écologique et à l'Urbanisme. Christophe Bailliet enseignait au lycée Blaise-Pascal.

Il est élu pour la première fois pendant le mandat de l'ancien maire de Châteauroux Jean-François Mayet. En mars 2014, il prend en charge les questions d'Energie et de Développement durable en tant que conseiller municipal et vice-président de l'agglomération de Châteauroux. En mars 2020, il est réelu au sein de l'équipe du maire Gil Avérous.

Le maire de la ville Gil Avérous salue "un élu d'une grande efficacité via ses connaissances dans les domaines de l'énergie et du développement durable" et "un ami fidèle". Christophe Bailliet laisse derrière lui une femme et deux filles.