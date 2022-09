"Il faut bloquer les prix des carburants et des produits de première nécessité" selon le député Christophe Bex

Christophe Bex est l'invité de France Bleu Occitanie ce lundi matin. Nouveau député Nupes de la 7e circonscription de Haute-Garonne qui va du sud de Toulouse jusqu'à Muret, il a pris ses fonctions cet été. Il répond aux questions de Jeanne-Marie Marco.

Vous acceptez d'être présenté comme " le député gilet jaune de Haute-Garonne ?"

J'ai participé au mouvement gilets jaunes, mais je ne me revendique pas gilet jaune. Je revendique la défense des territoires et de ceux qui se sont levés au mois de novembre 2018.

Vous avez travaillé à la Poste, puis attaché d'administration à l'Université Jean Jaurès de Toulouse. Aujourd'hui vous êtes député à plein temps ?

Oui, c'est une mission qu'on ne peut pas faire par intermittence. On ne naît pas député, on le devient.

Quel est votre combat principal ?

Ma circonscription est à 25 km de Toulouse. Marine le Pen y est arrivée en tête dans 34 communes, j'ai besoin de comprendre et donc d'écouter. Je prends mon Kangoo car il n'y a pas de trains, et je rencontre les soixante maires de ma circo. Leur principale préoccupation, c'est le budget, les petites communes sont étranglées.

Que propose la NUPES pour aider les Français à payer leur factures ?

On se rend compte qu'on vit dans une société hyper fragile. Pour faire face au dérèglement climatique les aides ne suffisent pas. Il faut quelque chose de pérenne. Il faut bloquer le prix des carburants et des produits de première nécessité.

Et pour l'agriculture ?

L'agriculteur il faut l'aider aussi. Avec les AMAP, l'agriculture maraîchère et paysanne, on pourrait créer 3.000 à 4.000 emplois rien que dans ma circonscription.

Vous voulez que les gens ressortent dans la rue ?

Oui bien sur. Il est prévu des journées de grève. On invite les gens à organiser des comités de lutte et on va initier, avec Jean-Luc Mélenchon, une grande marche au mois d'octobre. On est là pour organiser cette colère qui monte. Ce sera peut être les gilets noirs, les gilets rouges, les gilets bleus, on ne sait pas.

En politique, pour le vote du budget, Gabriel Attal, ministre chargé des Comptes publics se dit prêt à dialoguer avec toutes les formations politiques. Vous appréciez la main tendue ?

On ne ferme pas la porte. À chaque loi budgétaire, on propose un contre-budget. L'impôt sur le revenu avec quatorze tranches par exemple. La Macronie refuse de dialoguer. Elle dit qu'elle est [dans le dialogue], mais c'est de la communication. Aucune de nos propositions ne sont retenues.